Casa en condominio en venta en Cavite, Filipinas

3 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Iruhin South, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Iruhin South, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Unidad de 1 dormitorio – Highlands TagaytayDestacados: Ubicación: Tagaytay Highlands – Premi…
$163,305
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Balite II, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Balite II, Filipinas
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
50% de descuento!Monteluce, Silang – Tagaytay RoadDetalles:Tipo de loftTotalmente amueblado3…
$134,082
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Tagaytay, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Tagaytay, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Residencias de primera calidad Ø 2 dormitorios, 58 m2Experimente la vida moderna en esta uni…
$120,330
