Programas de inmigración en Panamá

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Panamá Panamá
de
$300,000
Tipo de programa de inmigración Residencia permanente
Plazo de obtención de 1 meses
Panamá ofrece a los inversores residencia permanente bajo el programa de Visa de Inversionista Calificado. La manera más rápida de obtener residencia permanente de un estado desarrollado en Centroamérica. Panamá tiene una economía estable y uno de los mejores servicios bancarios del mu…
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