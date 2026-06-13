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Residencia permanente en Panamá

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Plazo de obtención: de 1 meses
Costos: de
$300,000
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Sobre el Programa de Inmigración

Panamá ofrece a los inversores residencia permanente bajo el programa de Visa de Inversionista Calificado.

La manera más rápida de obtener residencia permanente de un estado desarrollado en Centroamérica.

Panamá tiene una economía estable y uno de los mejores servicios bancarios del mundo.

La condición de residente permanente de Panamá es elegida por empresarios e inversores con familias. Distribuyen activos en diferentes países, manteniendo al mismo tiempo su residencia primaria habitual.

Los extranjeros que invierten capital en la economía del país y lo mantienen por lo menos 5 años tienen derecho a obtener residencia permanente. Los candidatos eligen una de las tres opciones:

  1. Comprar bienes raíces - desde $ 300,000.
  2. Inversiones en valores - de $ 500,000.
  3. Abrir un depósito bancario - desde $750.000
  4. Después de la aprobación, los inversores reciben un permiso de residencia permanente sin requisitos para un período mínimo de estancia - basta con llegar al país 1 vez en 2 años para preservar el estado.

  5. Si el inversor reside permanentemente en Panamá, puede solicitar la ciudadanía por naturalización. Tendrá que pasar exámenes para conocer el idioma, la historia y la geografía del país, así como confirmar la solvencia financiera.

 

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 1 meses
Costos
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de
$300,000
Duración
Duración
2 meses
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Residencia permanente en Panamá
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