Residencia permanente en Panamá

Sobre el Programa de Inmigración

Panamá ofrece a los inversores residencia permanente bajo el programa de Visa de Inversionista Calificado.

La manera más rápida de obtener residencia permanente de un estado desarrollado en Centroamérica.

Panamá tiene una economía estable y uno de los mejores servicios bancarios del mundo.

La condición de residente permanente de Panamá es elegida por empresarios e inversores con familias. Distribuyen activos en diferentes países, manteniendo al mismo tiempo su residencia primaria habitual.

Los extranjeros que invierten capital en la economía del país y lo mantienen por lo menos 5 años tienen derecho a obtener residencia permanente. Los candidatos eligen una de las tres opciones: