  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Degirmenlik Akincilar Belediyesi
  4. Barrio residencial ZhK Kristall

Barrio residencial ZhK Kristall

Tymvou, Chipre del Norte
de
$141,028
;
5
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 3829
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Lefkoşa District
  • Ciudad
    Degirmenlik Akincilar Belediyesi
  • Pueblo
    Tymvou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023

Sobre el complejo

Crystal – es un complejo residencial moderno que ofrece apartamentos y villas relacionadas. Ubicado a solo 100 metros de la playa bien equipada, rodeado de impresionantes vistas del mar Mediterráneo y las montañas. Un lugar ideal para una vida tranquila o simplemente para descansar.
  • Restaurantes y bares
  • Salón de belleza
  • Correo
  • Confitería
  • Reabastecimiento automático
  • Plaza de fútbol
  • Supermercados locales
  • Productos para el hogar
  • preparación del complejo - escalonado hasta diciembre de 2023.

 

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 39.0
Precio por m², USD 3,708
Precio del apartamento, USD 153,735

Localización en el mapa

Tymvou, Chipre del Norte

Reseña en vídeo de barrio residencial ZhK Kristall

КРИСТАЛЛ Комплекс Северный Кипр

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Sixth Sense Villas
Thermeia, Chipre del Norte
de
$1,00M
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$125,691
Complejo residencial Ocean Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,066
Barrio residencial Park Avenue
Thermeia, Chipre del Norte
de
$303,906
Barrio residencial Olea Cyprus
Lefkoniko, Chipre del Norte
de
$104,399
Está viendo
Barrio residencial ZhK Kristall
Tymvou, Chipre del Norte
de
$141,028
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Barrio residencial Courtyard Platinum
Barrio residencial Courtyard Platinum
Ayios Ilias, Chipre del Norte
de
$200,113
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Lapithos, Chipre del Norte
de
$493,950
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Mostrar todo Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Trikomo, Chipre del Norte
de
$167,695
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir