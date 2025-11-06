Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Tánger, Marruecos

Villa en Tánger, Marruecos
Villa
Tánger, Marruecos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Tánger, Marruecos
Dúplex 5 habitaciones
Tánger, Marruecos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
$4,03M
Dejar una solicitud
Casa 18 habitaciones en Tánger, Marruecos
Casa 18 habitaciones
Tánger, Marruecos
Habitaciones 18
Área 980 m²
Número de plantas 3
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Tánger, Marruecos

