Casas en Venta en Pashalik de Tánger, Marruecos

3 propiedades total found
Casa 18 habitaciones en Tánger, Marruecos
Casa 18 habitaciones
Tánger, Marruecos
Habitaciones 18
Área 980 m²
Número de plantas 3
Precio en demanda
Dúplex 5 habitaciones en Tánger, Marruecos
Dúplex 5 habitaciones
Tánger, Marruecos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Dos casas adyacentes con jardines están a la venta en la popular zona de Marchand de Tánger.…
$4,03M
Villa en Tánger, Marruecos
Villa
Tánger, Marruecos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
Parámetros de las propiedades en Pashalik de Tánger, Marruecos

