Programas de inmigración en Moldavia

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Permiso de residencia en Moldavia
Moldavia Moldavia
de
$10,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
Servicio integrado que abre una empresa en IT Park Moldova registro de la empresa IT Cuenta bancaria Registro como residente en IT Park Moldova Visa digital IT para fundadores y socios Servicios adicionales: Apoyo empresarial (contable + abogado) Empresas de aumento en otro…
Agencia
Consulting VP Park SRL
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Nacionalidad
Nacionalidad en Moldavia
Nacionalidad en Moldavia
Moldavia Moldavia
de
$20,000
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 12 meses
Ciudadanía basada en raíces históricas.El procedimiento para formar un dossier es un mes.El expediente de ciudadanía moldavo se puede utilizar para obtener la ciudadanía rumana en paralelo
Agencia
Consulting VP Park SRL
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