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Nacionalidad en Moldavia

Moldavia Moldavia
Plazo de obtención: de 12 meses
Costos: de
$20,000
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Sobre el Programa de Inmigración

Ciudadanía basada en raíces históricas.

El procedimiento para formar un dossier es un mes.

El expediente de ciudadanía moldavo se puede utilizar para obtener la ciudadanía rumana en paralelo.

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 12 meses
Costos
Costos
de
$20,000
Ingresos adicionales
Ingresos adicionales
Hay
Duración
Duración
18 meses
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