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Permiso de residencia en Moldavia

Moldavia Moldavia
Plazo de obtención: de 1 meses
Costos: de
$10,000
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Permiso de residencia en Moldavia
Permiso de residencia
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Sobre el Programa de Inmigración

Servicio integrado que abre una empresa en IT Park Moldova

  • registro de la empresa IT
  • Cuenta bancaria
  • Registro como residente en IT Park Moldova
  • Visa digital IT para fundadores y socios
  • Servicios adicionales:
  • Apoyo empresarial (contable + abogado)
  • Empresas de aumento en otros países
  • apoyo en el procedimiento para obtener la ciudadanía por naturalización / matrimonio / inversión
  • networking/marketing/advertising
Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 1 meses
Costos
Costos
de
$10,000
Duración
Duración
1 meses
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Permiso de residencia en Moldavia
Moldavia Moldavia
de
$10,000
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Nacionalidad
Nacionalidad en Moldavia
Nacionalidad en Moldavia
Moldavia Moldavia
de
$20,000
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 12 meses
Ciudadanía basada en raíces históricas.El procedimiento para formar un dossier es un mes.El expediente de ciudadanía moldavo se puede utilizar para obtener la ciudadanía rumana en paralelo
Agencia
Consulting VP Park SRL
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