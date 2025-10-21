Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Santa Maria Colotepec, México

Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 840 m²
Fall in love with this 1,840 Ft2 ocean-view villa. Featuring 3 bedrooms, 2 bathrooms, and sp…
$349,000
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 929 m²
Fall in love with this stunning 3 bedroom, 2 bathroom beachfront villa, offering 2,929 Ft2 o…
$749,000
Villa en Santa Maria Colotepec, México
Villa
Santa Maria Colotepec, México
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 5 113 m²
Casa Cabeza de Tortuga: A Tranquil Fusion of Design and Nature in Plataforma Puerto Escondid…
$1,65M
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 767 m²
Eco Villas La Flia situated on one of the most pristine beaches of Puerto Escondido, La Barr…
$1,60M
Villa en Santa Maria Colotepec, México
Villa
Santa Maria Colotepec, México
Dormitorios 11
Área 102 252 m²
Welcome to Casa Piedra, a luxurious beachfront property where stunning ocean views meet spac…
$1,60M
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 743 m²
Abraza la vida costera contemporánea con esta elegante villa de 1 dormitorio, de 1,5 baños s…
$182,705
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 572 m²
Fall in love with this 1,572 Ft2 ocean-view villa. With 2 bedrooms, 2 bathrooms, and spaciou…
$315,000
