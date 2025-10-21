Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Santa Maria Colotepec, México

Brisas de Zicatela
12 propiedades total found
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 840 m²
Fall in love with this 1,840 Ft2 ocean-view villa. Featuring 3 bedrooms, 2 bathrooms, and sp…
$349,000
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 929 m²
Fall in love with this stunning 3 bedroom, 2 bathroom beachfront villa, offering 2,929 Ft2 o…
$749,000
Villa en Santa Maria Colotepec, México
Villa
Santa Maria Colotepec, México
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 5 113 m²
Casa Cabeza de Tortuga: A Tranquil Fusion of Design and Nature in Plataforma Puerto Escondid…
$1,65M
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 767 m²
Eco Villas La Flia situated on one of the most pristine beaches of Puerto Escondido, La Barr…
$1,60M
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 237 m²
Located in the hot hub of La Punta Zicatela, Puerto Escondido!  This exclusive development c…
$408,000
Villa en Santa Maria Colotepec, México
Villa
Santa Maria Colotepec, México
Dormitorios 11
Área 102 252 m²
Welcome to Casa Piedra, a luxurious beachfront property where stunning ocean views meet spac…
$1,60M
ResideReside
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 087 m²
Located in the tranquil residential neighborhood of La Barra, Puerto Escondido. Altavista is…
$309,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 679 m²
Own a luxurious 1,679 Ft2 condo at La Flia II, a beachfront development in La Barra, Puerto …
$750,000
Casa 9 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Casa 9 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 41 635 m²
Prime Ocean-View Investment Opportunity in Zicatela! Nestled just footsteps from the vibrant…
$1,90M
Atlas PropertyAtlas Property
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 893 m²
Luxury living just steps from Zicatela beach & market! Experience the ultimate coastal lifes…
$238,000
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 743 m²
Abraza la vida costera contemporánea con esta elegante villa de 1 dormitorio, de 1,5 baños s…
$182,705
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 572 m²
Fall in love with this 1,572 Ft2 ocean-view villa. With 2 bedrooms, 2 bathrooms, and spaciou…
$315,000
Tipos de propiedades en Santa Maria Colotepec

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Santa Maria Colotepec, México

Baratos
De lujo
