Villas en venta en Brisas de Zicatela, México

5 propiedades total found
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 929 m²
Fall in love with this stunning 3 bedroom, 2 bathroom beachfront villa, offering 2,929 Ft2 o…
$749,000
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 572 m²
Fall in love with this 1,572 Ft2 ocean-view villa. With 2 bedrooms, 2 bathrooms, and spaciou…
$315,000
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 767 m²
Eco Villas La Flia situated on one of the most pristine beaches of Puerto Escondido, La Barr…
$1,60M
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 743 m²
Abraza la vida costera contemporánea con esta elegante villa de 1 dormitorio, de 1,5 baños s…
$182,705
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 840 m²
Fall in love with this 1,840 Ft2 ocean-view villa. Featuring 3 bedrooms, 2 bathrooms, and sp…
$349,000
