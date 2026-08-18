Programas de inmigración en México

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Permiso de residencia en México
México México
de
$7,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
El permiso de residencia de la República de México se puede obtener sobre la base de los siguientes escenarios: 1) Situación de la persona financieramente independiente Requisitos: Fuentes externas y estables de ingresos de 4.400 dólares al mes (y durante los últimos 6 meses antes d…
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