Permiso de residencia en México

Sobre el Programa de Inmigración

El permiso de residencia de la República de México se puede obtener sobre la base de los siguientes escenarios:

1) Situación de la persona financieramente independiente

Requisitos:

Fuentes externas y estables de ingresos de 4.400 dólares al mes (y durante los últimos 6 meses antes de presentar documentos) o acumulación de 74.700 dólares (impuestos netos menos) que deben permanecer en la cuenta bancaria durante el permiso de residencia;

disponibilidad de un contrato de empleo o contratos para la recepción mensual de financiación para servicios / regalías / alquiler de bienes raíces / otros

The term of registration of a residence permit from 1 to 2 months.

El primer permiso se expide por un período de 1 año. Después de la expiración del período, puede extender hasta 3 años y solicitar residencia permanente, después de que, después de 5 años puede solicitar la ciudadanía, pero los últimos 2 años antes de solicitar la ciudadanía, debe vivir permanentemente en México.

2) Basado en inversiones inmobiliarias por valor de 300.000 dólares.

El procedimiento para obtener un permiso de residencia también conduce a la adquisición de la ciudadanía eventualmente por naturalización después de 5 años.

3) el nacimiento en México - el período de obtención de la ciudadanía hasta 2 años.

(4) El matrimonio con un ciudadano mexicano es de hasta 2 años de ciudadanía.

(5) sobre la base de la invitación de un empleador - visa de trabajo

6) sobre la base de la apertura de la empresa

Servicios adicionales:

- selección de bienes raíces para alquiler y para compra / soporte de transacciones inmobiliarias

- Asistente personal

Asistencia para la reubicación (servicios de adaptación y conserjería)

Abrir una empresa y cuenta bancaria

Apoyo empresarial (contando + abogado)

- Asociaciones y redes

- contratación y entrega de personal

Apoyo a grandes transacciones y actividades de intermediación dependiendo del alcance de la empresa.