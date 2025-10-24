Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Brisas de Zicatela, México

Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 929 m²
Fall in love with this stunning 3 bedroom, 2 bathroom beachfront villa, offering 2,929 Ft2 o…
$749,000
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 572 m²
Fall in love with this 1,572 Ft2 ocean-view villa. With 2 bedrooms, 2 bathrooms, and spaciou…
$315,000
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 767 m²
Eco Villas La Flia situated on one of the most pristine beaches of Puerto Escondido, La Barr…
$1,60M
Casa 9 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Casa 9 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 41 635 m²
Prime Ocean-View Investment Opportunity in Zicatela! Nestled just footsteps from the vibrant…
$1,90M
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 743 m²
Abraza la vida costera contemporánea con esta elegante villa de 1 dormitorio, de 1,5 baños s…
$182,705
Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 840 m²
Fall in love with this 1,840 Ft2 ocean-view villa. Featuring 3 bedrooms, 2 bathrooms, and sp…
$349,000
