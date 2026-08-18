Villas en venta en México

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Villa en Brisas de Zicatela, México
Villa
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 743 m²
Abraza la vida costera contemporánea con esta elegante villa de 1 dormitorio, de 1,5 baños s…
$182,705
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Villa en Santa Maria Huatulco, México
Villa
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 4 545 m²
Situado en Tangolunda, Huatulco. Descubra el último retiro frente a la playa con esta oportu…
$85,000
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Villa 3 habitaciones en Mahahual, México
Villa 3 habitaciones
Mahahual, México
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
GOBAL Costa Maya Project   es un complejo residencial con playa privada, arenas blancas y el…
$401,674
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Villa 2 habitaciones en Mahahual, México
Villa 2 habitaciones
Mahahual, México
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
El Proyecto Gobal Costa Maya es un complejo residencial con playa privada, arena blanca y el…
$371,277
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