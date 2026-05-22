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Casas de obra nueva en Poste de Flacq VCA, Mauricio

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Poste de Flacq VCA, Mauricio
de
$13,60M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 758 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas en Mauricio 🇲🇺Ubicación: Belle Mare, costa este de MauricioPrecio: 10,4 dólares – 13,6 millones de dólaresPropiedad: Libertad (propiedad total)Formato único: villas bajo el legendario 5⭐ Hotel (40+ años de historia)Medio ambiente propicio: vecinos – la élite mundial y las celebridades…
Agencia
Consulting VP Park SRL
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