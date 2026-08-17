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Propiedades residenciales en venta en Grand Baie, Mauricio

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casas independientes
10
11 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 5 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Área 162 m²
$903,434
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Casa 5 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 5 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 5
Dormitorios 3
$990,863
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Casa 7 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 7 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 7
$1,40M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa en Grand Baie, Mauricio
Casa
Grand Baie, Mauricio
$1,00M
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Casa 2 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 2 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Evaco, uno de los líderes en bienes raíces de lujo en Mauricio, ofrece uno de sus programas …
$469,444
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Apartamento 3 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Apartamento 3 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1
Grand Baie: en una residencia privada en un estilo hotelero de lujo con recepción, spa, rest…
$232,586
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 4 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
NUEVO PROYECTO en Grand Baie: Esta villa de un piso le ofrece una sala de estar, una sala de…
$450,327
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Casa 6 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 6 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 590 m²
Pereyb è re paisaje: ¡Esta villa en construcción con vistas panorámicas le ofrece la comodid…
$1,80M
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Villa 10 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Villa 10 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 345 m²
Número de plantas 2
Villa frente al mar en venta en Mauricio en el corazón de Grand Baie - Pointes aux Canoniers…
$1,65M
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Casa 5 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 5 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Apartamento G + 2 en venta en Grand Baie muy cerca de la playa accesible para extranjeros3 d…
$293,951
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Casa 5 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 5 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
PENTHOUSE R + 2 - GRAND BAIEPenthouse G + 2 en venta en Pereybere muy cerca de la playa3 hab…
$501,917
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