  2. Maldivas
  3. Residencial
  4. Estudio

Estudios en venta en Maldivas

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Male, Maldivas
Estudio 1 habitación
Male, Maldivas
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
The complex will be the first high-end project in Thulusdhoo – with full-fledged infrastruct…
$206,003
