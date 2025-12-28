Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Maldivas
  3. Malé
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Male, Maldivas

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 2 habitaciones en Male, Maldivas
Villa 2 habitaciones
Male, Maldivas
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Garden Villa es un loft de dos niveles con mayor privacidad, situado en la segunda línea del…
$459,205
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Male, Maldivas

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir