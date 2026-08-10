Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Vilnius city municipality
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Vilnius city municipality, Lituania

;
bienes raíces comerciales
101
Hotel Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Se vende: Hotel 4* en Lituania — 2.575.000 € en Vilna, Lituania
Se vende: Hotel 4* en Lituania — 2.575.000 €
Vilna, Lituania
Habitaciones 33
Área 1 515 m²
Se vende: Hotel 4* en Lituania — 2.575.000 € Negocio rentable listo para funcionar en el …
$3,01M
Dejar una solicitud
Hotel en Vilna, Lituania
Hotel
Vilna, Lituania
$26,43M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir