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Apartamentos en venta en Salaspils novads, Letonia

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Apartamento 3 habitaciones en Salaspils, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Salaspils, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 9/9
$92,044
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
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