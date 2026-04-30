Centro de negocios Miera 1 (M1)

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Proyecto: Nuevo desarrollo Premium (2025/2026) combinando sostenibilidad de alto nivel con arquitectura futurista.
Superficie: Superficie total ~11,000 m2. Típica placa base ~1,500 m2.
Alquiler: ~16.00 – 18.00 EUR/m2 + IVA.
Cargo de servicio: Triple Net, aprox. 2,50 EUR/m2 + utilidades.
Sostenibilidad: BREEAM Excelente certificación, paneles solares, recuperación de aire y sistemas de construcción inteligentes.
Servicios: Terraza en la azotea con vistas a la ciudad, aparcamiento en bicicleta con duchas, amplio aparcamiento subterráneo.
Ubicación: Intersección de las calles Miera y Brivibas – un prestigioso centro de negocios con excelentes conexiones de transporte.
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