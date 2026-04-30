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Centro de negocios Miera 1 (M1)

Riga, Letonia
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ID: 34989
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1547
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 29/4/26

Localización

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  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga
  • Dirección
    Miera iela, 61 k 1

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

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Proyecto: Nuevo desarrollo Premium (2025/2026) combinando sostenibilidad de alto nivel con arquitectura futurista. Superficie: Superficie total ~11,000 m2. Típica placa base ~1,500 m2. Alquiler: ~16.00 – 18.00 EUR/m2 + IVA. Cargo de servicio: Triple Net, aprox. 2,50 EUR/m2 + utilidades. Sostenibilidad: BREEAM Excelente certificación, paneles solares, recuperación de aire y sistemas de construcción inteligentes. Servicios: Terraza en la azotea con vistas a la ciudad, aparcamiento en bicicleta con duchas, amplio aparcamiento subterráneo. Ubicación: Intersección de las calles Miera y Brivibas – un prestigioso centro de negocios con excelentes conexiones de transporte.

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Riga, Letonia
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