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Inmuebles comerciales Dainas

Riga, Letonia
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ID: 25073
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1381
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 29/4/26

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  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga
  • Dirección
    Dainas iela, 10

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023

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Calle Dainas tranquila, donde pronto tendrá la oportunidad de convertirse en uno de los 114 residentes del nuevo proyecto. Si la calle es tranquila, entonces el proyecto en sí será más tranquilo - estará rodeado de edificios ya allí, que amortiguará todos los ruidos no deseados y el acceso a ella será sólo a través del patio. Los apartamentos de 1-4 habitaciones están disponibles en la calle Dainas, que estará totalmente amueblado con alta calidad. También estarán disponibles plazas de aparcamiento para los residentes. El edificio está siendo construido en un lugar con infraestructura conveniente y desarrollada - transporte público, estacionamiento y fácil acceso a pie o en bicicleta. Mientras disfruta de todas las ventajas del centro - hay varias tiendas, escuelas y jardines de infancia, cafés y restaurantes para los comensales, así como jardines urbanos o parques para caminar y relajarse en el aire fresco. - 114 apartamentos - 1-4 apartamentos - El centro histórico de Riga - El precio de los apartamentos comienza a partir de 74.900 EUR - 34 plazas de aparcamiento subterráneo - Un patio verde con zona designada para niños Se espera que el proyecto se complete y los primeros residentes del edificio del apartamento podrán entrar a finales de 2022. La transmisión en vivo desde el sitio de construcción está disponible en: www.vilia.investments/dainas

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