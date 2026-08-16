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Casas en Venta en Kraslavas novads, Letonia

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Casa en Kaplavas pagasts, Letonia
Casa
Kaplavas pagasts, Letonia
Área 1 591 m²
$410,445
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 6 habitaciones en Kraslava, Letonia
Casa 6 habitaciones
Kraslava, Letonia
Habitaciones 6
Área 350 m²
Número de plantas 3
Casa para la venta en una parte tranquila de Dzintari, al mar y sala de conciertos Dzintari …
$441,259
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