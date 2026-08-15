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Propiedades residenciales en venta en Condado de Kiambu, Kenia

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Gitothua ward
4
Tatu City
4
7 propiedades total found
Apartamento en Kamiti Corner, Kenia
Apartamento
Kamiti Corner, Kenia
$63,459
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Agencia
International real estate agency Habita
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Apartamento 1 habitación en Tatu City, Kenia
Apartamento 1 habitación
Tatu City, Kenia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$94,000
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Apartamento 4 habitaciones en Tatu City, Kenia
Apartamento 4 habitaciones
Tatu City, Kenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$248,500
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Estudio 1 habitación en Tatu City, Kenia
Estudio 1 habitación
Tatu City, Kenia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$54,800
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Apartamento 3 habitaciones en Tatu City, Kenia
Apartamento 3 habitaciones
Tatu City, Kenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$148,700
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Casa 5 habitaciones en Biashara ward, Kenia
Casa 5 habitaciones
Biashara ward, Kenia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
3 Habitaciones Casa de bungalows en venta en Ruiru Kimbo - de nueva construcción (vendida ta…
$46,992
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 5 habitaciones en Ndenderu ward, Kenia
Apartamento 5 habitaciones
Ndenderu ward, Kenia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 11
El proyecto cubre un área de 1 hectáreas, un área total de 32,609 y nbsp; Metros cuadrados, …
$57,810
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