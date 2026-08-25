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Casas con garaje en Venta en Kenia

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Condado de Nairobi
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2 propiedades total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Mwingi North, Kenia
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Mwingi North, Kenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 2/2
Presentamos un nuevo bungalow en la ciudad de Torrevieja en la zona residencial de Los Altos…
$341 203
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Oloolua ward, Kenia
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Oloolua ward, Kenia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en Ngong, Upper Matasia, y 10 minutos ’ conducir desde la ciudad de Ngong.La propied…
$2 428
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