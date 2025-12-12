  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Gitothua ward, Kenia

Tatu City
1
Tatu City, Kenia
de
$54,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Área 33–159 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Tatu City. Aquí, la naturaleza exótica de parques, bosques y plantaciones de café se encuentra con la arquitectura moderna y la infraestructura de clase internacional, el equilibrio ideal de la naturale…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.7
94,000
Apartamentos 2 habitaciones
95.3
148,700
Apartamentos 3 habitaciones
159.2
248,500
Estudio
33.0
54,800
