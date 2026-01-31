Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Realting.com
  Kazajistán
  Astaná
  Comercial

Locales comerciales en venta en Astaná, Kazajistán

2 propiedades total found
Propiedad comercial 2 000 m² en Astaná, Kazajistán
Propiedad comercial 2 000 m²
Astaná, Kazajistán
Área 2 000 m²
Número de plantas 1
Prom.base para la venta en Astana.2.000 metros cuadrados de superficie general-1ha Área de p…
$1,29M
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
Negocio listo 55 m² en Astaná, Kazajistán
Negocio listo 55 m²
Astaná, Kazajistán
Área 55 m²
💼 Venta de negocios rentables - hostelAlbergue operativo en la parte central de la ciudad co…
$235,000
VAT
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
