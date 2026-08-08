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Barrio residencial Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre

Asdod, Israel
de
$639,360
8/8/26
$639,360
7/8/26
$637,440
6/8/26
$639,360
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ID: 39709
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

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ASHDOD, distrito de Dalet: Apartamento de 5 habitaciones muy bien situado, cerca de tiendas, escuelas, guarderías y sinagogas. Este amplio apartamento ofrece hermosos volúmenes, un gran balcón soleado con vistas sin obstáculos. Hermoso edificio reformado y bien mantenido, mamado con estándares de seguridad, ascensor, excelentes vecinos y ambiente de vida amigable.

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Asdod, Israel
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