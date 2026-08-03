Barrio residencial Central et au calme

Luminoso apartamento con 2 terrazas y parking – Jerusalén Situado en una de las calles más agradables de la zona, Angelo Levi Bianchini, este apartamento en el cuarto piso ofrece un equilibrio perfecto entre la comodidad moderna y la calidad de vida. Con un total de 80 m2 incluyendo 66 m2 de espacio habitable, se distingue por: dos balcones que le permiten disfrutar del clima de Jerusalén, un hermoso brillo natural durante todo el día, una plaza de aparcamiento privado, una disponibilidad a partir de noviembre Una propiedad rara en esta zona popular, ideal para aquellos que buscan un apartamento funcional, luminoso y bien ubicado