Barrio residencial Central et au calme

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Luminoso apartamento con 2 terrazas y parking – Jerusalén
Situado en una de las calles más agradables de la zona, Angelo Levi Bianchini, este apartamento en el cuarto piso ofrece un equilibrio perfecto entre la comodidad moderna y la calidad de vida.
Con un total de 80 m2 incluyendo 66 m2 de espacio habitable, se distingue por: dos balcones que le permiten disfrutar del clima de Jerusalén, un hermoso brillo natural durante todo el día, una plaza de aparcamiento privado, una disponibilidad a partir de noviembre
Una propiedad rara en esta zona popular, ideal para aquellos que buscan un apartamento funcional, luminoso y bien ubicado
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
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