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Barrio residencial Central et au calme

Jerusalén, Israel
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ID: 39666
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Luminoso apartamento con 2 terrazas y parking – Jerusalén Situado en una de las calles más agradables de la zona, Angelo Levi Bianchini, este apartamento en el cuarto piso ofrece un equilibrio perfecto entre la comodidad moderna y la calidad de vida. Con un total de 80 m2 incluyendo 66 m2 de espacio habitable, se distingue por: dos balcones que le permiten disfrutar del clima de Jerusalén, un hermoso brillo natural durante todo el día, una plaza de aparcamiento privado, una disponibilidad a partir de noviembre Una propiedad rara en esta zona popular, ideal para aquellos que buscan un apartamento funcional, luminoso y bien ubicado

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Jerusalén, Israel
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