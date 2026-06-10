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Barrio residencial Jerusalem centre ville

Jerusalén, Israel
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ID: 38016
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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El proyecto está situado en un lugar ideal, cerca de la gran sinagoga de Jerusalén, a 7 minutos a pie de la Mamilla y los principales hoteles. A pocos pasos de la Tramway. Este edificio clasificado, estilo Bauhaus. incluirá 8 pisos, servicios interiores y exteriores de alta calidad. Spa con piscina privada cubierta que ofrece una vida excepcional en el corazón de Jerusalén. gran variedad de apartamentos de 2 habitaciones en Penthouse.

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