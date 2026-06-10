Barrio residencial Jerusalem centre ville

El proyecto está situado en un lugar ideal, cerca de la gran sinagoga de Jerusalén, a 7 minutos a pie de la Mamilla y los principales hoteles. A pocos pasos de la Tramway. Este edificio clasificado, estilo Bauhaus. incluirá 8 pisos, servicios interiores y exteriores de alta calidad. Spa con piscina privada cubierta que ofrece una vida excepcional en el corazón de Jerusalén. gran variedad de apartamentos de 2 habitaciones en Penthouse.