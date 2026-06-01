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Barrio residencial Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37125
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Feivel, 11

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Nuevo en venta exclusivamente En 4 Favel Street cerca de Kikar Hamedina y Arlozorov en una pequeña calle tranquila En un nuevo programa inmobiliario y de prestigio firmado incluso Derech Precioso apartamento 3 habitaciones 71 m2 + una lujosa terraza soleada de 8 m2 Primera planta Mamad en el apartamento Aparcamiento subterráneo Una bodega contiguiendo el estacionamiento

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Tel-Aviv, Israel
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