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Barrio residencial 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
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ID: 37738
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    J L Gordon, 46

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Pequeña calle tranquila entre Gordon y Ben Gurion 87m2 con ascensor para renovar Muy luminoso, cerca de tiendas y la playa Gran potencial ¡Para ser capturado!

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