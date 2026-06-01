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Barrio residencial Mekor haim beau 4 pieces

Jerusalén, Israel
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ID: 37921
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
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    Distrito de Jerusalén
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    Jerusalem Subdistrict
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    Jerusalén

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4 Amplias habitaciones con sol, renovadas, 3 orientaciones, 2 balcones incluyendo 1 souca, vista al parque, ascensor chabat, bodega y aparcamiento privado. 3990000 c. Honorarios del Organismo: 2% + IVA Michael 0523202488

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