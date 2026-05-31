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Barrio residencial Herbert samuel 34 projet aura

Hadera, Israel
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$834,250
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ID: 37864
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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En el proyecto del reconocido promotor AURA. Aura, propietario de muchos apartamentos en City Hadera. ¡Todas las tiendas y restaurantes están en la planta baja! Soucca tipo Mirpeset de unos 20 metros con impresionantes vistas al mar! ¡A sólo 50 metros de la estación central! Situado en el piso 24 y último! Entrega prevista: 01/03/2026. Honorarios de la agencia: 1,8%.

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