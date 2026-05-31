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Barrio residencial A vendre appartement 4 piEces A kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

Netanya, Israel
de
$873,300
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9
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ID: 37677
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Yehuda HaNasi, 24

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Calle Yehuda Hanassi, en el distrito buscado de Kiryat Sanz en Netanya, en un ambiente residencial tranquilo bien servido. Apartamento de 4 habitaciones con mamá, unos 110 m2, situado en la 5a planta en 6. Construcción renovada y fortalecida como parte de un proyecto TAMA 38 recientemente terminado. Unidad incluida en nuevas unidades post-TAMA (beneficios modernos). Mirpeset soccah de 12 m2, 2 baños, 2 aseos. Aparcamiento privado, ascensor, basura vacía. Arnona 1 100 Área apreciada por su entorno familiar, tiendas, sinagogas, escuelas y transporte. Precio: 2.460.000.

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Netanya, Israel
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