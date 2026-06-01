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Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
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1/6/26
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ID: 36943
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Geula, 17

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FOR SALE - NUEVA PENTHOUSE CON PISCINA PRIVADA EN KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO sexto y último piso 140 m2 de espacio habitable 60 m2 de balcones 70 m2 de terraza privada 30 m2 piscina privada 5 piezas 2 plazas de aparcamiento privado 1 trastero privado Vistas y atmósfera única A pocos pasos de la playa Precio: 17,500,000 NIS Contacto: Megane Agencia: Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 2 % + IVA

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Tel-Aviv, Israel
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