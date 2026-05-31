  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Bat Yam, Israel
de
$2,37M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 37528
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NEUF DE SEULEMENT 6 ETAGEs. BELLES TERRASES.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$3,38M
Barrio residencial Immeuble neuf avec parking
Jerusalén, Israel
de
$1,06M
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Ramat Gan, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israel
de
$887,500
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$4,38M
Está viendo
Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
de
$2,37M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$816,500
Apartamento de 4 habitaciones 80m2, Kiryat Hayovel, Jerusalén 10a planta, trabajo que se planea Salón, comedor, 1 cocina 3 dormitorios, 1 baño, 1 ducha, 2 aseos Aire acondicionado salón, ducha, balón de agua caliente, radiadores, persianas de rodillos Puerta blindada, ascensor Precio: 2.300.000 sh
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,60M
Cerca de Beit Vegan, en el corazón de Ramat Charet. Muy raro y único en el mercado! En una pequeña calle tranquila, cerca de supermercado y transporte. Duplex Cottage completamente renovado con acabados de calidad y muebles muy elegantes. Hermoso salón luminoso, cocina moderna y espaciosa,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Barrio residencial Emplacement calme et pastoral
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Apartamento de 4 habitaciones en Kiryat Yovel, cerca del distrito de Beit Vagan. Con potencial de proyecto de renovación urbana (Pinouy-Binouy) - 60% de los copropietarios ya han firmado. ¡Una oportunidad real para aprovechar!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir