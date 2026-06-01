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Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israel
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ID: 37135
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Harish

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PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proyecto también incluirá una galería de compras situada en la mejor parte de la ciudad. Harish, a solo 45 minutos de Tel Aviv, a 40 minutos de Haifa y a 30 minutos de Kfar Saba y Raanana, es hoy la ciudad más joven y prometedora de Israel. Ubicado en bosques naturales y con acceso directo a la autopista, cuenta actualmente con 20.000 habitantes y alcanzará 60.000 para 2026. El proyecto en detalle: Un complejo moderno de 7 plantas, cuya entrega está prevista en 5 años. Solo apartamentos de 2 habitaciones sobre la galería de compras: Los términos de pago son altamente ventajosos para nuestros primeros clientes: 7% en la firma de contratos 18% al obtener el permiso 49% 6 meses antes de la entrega clave 26% 1 mes antes de la entrega clave ¡No te pierdas esta oportunidad única!

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