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Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,06M
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9
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ID: 37858
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda

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calle Ben Yehuda cerca de la calle Frishman, Apartamento 2 habitaciones de 45 m2 7 m2 balcón 3a planta Ascensor Mamad 2 minutos a pie de la playa En la parte posterior, hacia el oeste y muy brillante Inversión o pie pequeño en la tierra adorable

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Tel-Aviv, Israel
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