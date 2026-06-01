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Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

Asdod, Israel
de
$2,67M
1/6/26
$2,67M
31/5/26
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ID: 37007
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Tarshish

Sobre el complejo

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Rara en el mercado: magnífica villa independiente construida en una parcela de 315 m2, que ofrece 270 m2 espacio habitable repartido en tres niveles (subsuelo, planta baja y primera planta). Cuenta con un amplio salón luminoso, amplia cocina, varias cómodas habitaciones y hermosos espacios de estar. En el exterior, una gran terraza con piscina privada de 8 metros por 3, así como un aparcamiento privado. Situado en una zona residencial tranquila y buscada, a pocos minutos en coche de la playa, tiendas y ejes principales de la ciudad. Precio excepcional, muy por debajo del mercado (costo familiar): sólo 7.100.000 Una rara oportunidad de no perderse para vivir o invertir en un entorno de calidad en Ashdod.

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Asdod, Israel
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