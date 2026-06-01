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Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
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1/6/26
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ID: 36939
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff

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APARTMENT FOR SALE – 4 PARTS – TEL AVIV-YAFO Calle tranquila cerca de Ben Gurion y Ben Yehuda 2a planta fuera de 6 122 m2 en total (104 m2 dentro + 14 m2 terraza) 4 m2 de almacenamiento en planta -1 2 plazas de aparcamiento adyacentes en un sistema de estacionamiento robótico Dormitorio principal con baño privado Baño general con balcón de lavandería Habitación segura (Mamad) y habitación para niños ¡A pocos pasos de la playa! Sobre el vecindario: La zona de Ben Gurion en Tel Aviv es una de las más buscadas de la ciudad, reconocida por su atmósfera dinámica y su proximidad a la playa. Situado cerca de Ben Gurion Boulevard, esta zona combina perfectamente las comodidades urbanas y la relajación junto al mar. Los residentes gozan de fácil acceso a cafeterías, restaurantes, tiendas y lugares culturales, a poca distancia a pie. Con su ubicación central, excelente transporte público y un ambiente animado y sofisticado, Ben Gurion es ideal para aquellos que buscan un estilo de vida dinámico en el corazón de Tel Aviv. Precio: 800.000 NIS Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita!

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Tel-Aviv, Israel
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