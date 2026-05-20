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Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur

Netivot, Israel
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$1,88M
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ID: 36848
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Yitzhak Shamir

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