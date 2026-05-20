  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur

Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur

Netivot, Israel
de
$1,82M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 36845
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Yitzhak Shamir

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto Netivot Mardochee Khayat le invita a descubrir el nuevo presale Nuevo apartamento en Netivot! Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad. Edificio de 9 pisos - Apartamentos de 4 habitaciones, con una superficie de 101 m2, además de 15 m2. - Incluye: bodega y aparcamiento. 5 plantas - Apartamentos de 3 habitaciones, con una superficie de 80 m2, además de 15 m2. - Incluye: bodega y aparcamiento. Condiciones de venta - Precios fijos y finales, sin indexación. - Instalación de pago: 20% en la reserva y el resto en la recogida de llaves. - Garantía bancaria incluida. Un barrio en auge: El Negev se está expandiendo con el desarrollo de infraestructura, incluyendo un tren que conecta Tel Aviv y Jerusalén en menos de 40 minutos. Disfrute de un nuevo parque artificial ideal para paseos, así como la construcción de nuevas escuelas y una sinagoga. ¡Vive en la ciudad de Tsadikim!

Localización en el mapa

Netivot, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$5,61M
Barrio residencial Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,37M
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,35M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,69M
Barrio residencial Bon emplacement
Netanya, Israel
de
$136,800
Está viendo
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,82M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$3,70M
¡Nuevo en venta exclusiva! 47 Bavli Street, cerca de Hayarkon Park. Una calle tranquila, verde y céntrica en la popular zona de Bavli. En un nuevo programa inmobiliario de lujo, disponible en verano 2026! Apartamento de 2 dormitorios funcional y luminoso 55 m2 + terraza solarium de 8,5 m2 c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$3,249
¡Nuevo en el mercado! En la zona muy solicitada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Sh…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$880,308
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. 50m2+15m2 terraza Residencia Premium: Aparta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir