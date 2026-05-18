  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Projet netanya centre ville

Barrio residencial Projet netanya centre ville

Netanya, Israel
de
$3,20M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 36704
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kaplansky, 7

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Sun Garden Proyecto Netanya Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de netanya más precisamente en la calle Bellinsson cerca del kikar a menos de 15 minutos a pie y cerca del techo Características del proyecto Proyecto Sun Garden construido sobre varios dunam Los prestigiosos edificios residenciales estarán rodeados de jardines y parques privados en la residencia Sun Garden cumple con todos los estándares ambientales y económicos Un hermoso vestíbulo de una hermosa altura de Esto será decorado y realizado por un 2 lujosas u ascensores rápido y moderno incluyendo un shabbatisue El proyecto está acompañado por una Garantía Características del apartamento Apartamento de 4,5 habitaciones con superficie 124m2 más una terraza de 16m2 Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 130 m2 más una terraza de 24m2 Servicio interior muy lujoso Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100 Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado centralizado última generación. Puertas interiores de alta calidad Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol Azulejos de baño hasta el techo Inodoros colgantes Home cinema preparation Tiendas eléctricas en toda la casa Válvula mezcladora de calidad Apartamento vendido con plaza de aparcamiento March/April 2030 issue

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$855,000
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Netanya, Israel
de
$6,66M
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,10M
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Hadera, Israel
de
$2,70M
Barrio residencial Rez de chaussee 4 pieces
Ascalón, Israel
de
$735,300
Está viendo
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$3,20M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Mostrar todo Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Jerusalén, Israel
de
$957,600
✨ NEW – MEKOR HAIM ✨En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca del paseo verde del parque HaMesila que conduce directamente a Moshava Germanit, y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. Situado en un reciente edificio boutique…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,39M
PARA LA VENTA Descubre este hermoso apartamento en un edificio histórico renovado, a solo 100 metros del mar. Características: • Superficie: 80 m2 + balcón de 5 m2 • Planta: 2a con ascensor • Arreglo: 2 dormitorios, 2 baños • Parking: 2 plazas Calle tranquila cerca del Hotel Royal Beach Una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$4,55M
Sun Garden Proyecto Netanya Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de netanya más precisamente en la calle Bellinsson cerca del kikar a menos de 15 minutos a pie y c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir