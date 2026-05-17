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Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israel
de
$3,51M
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10
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ID: 36608
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Israel Ben Tsiyon

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GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación estratégica de Bat Yam. Diseño moderno, volúmenes optimizados, terrazas con vistas al mar/ciudad en planta, orientación y tipología. Tipologías disponibles • Apartamentos 2, 3 y 4 habitaciones • Áticos en los pisos superiores Servicios 5 estrellas ⭐ Piscina ⭐ Sala de deportes ⭐ Espacios de spa y bienestar ⭐ Rooftop equipada ⭐ Atención 24/7 ⭐ Conciergery ⭐ Salón de residentes ⭐ Espacios de trabajo Condiciones de asentamiento • 20% al firmar el contrato • 41% 6 meses antes de la entrega clave • 39% en entrega clave Detalles por Plan Plan A:3 piezas • 75 m2 + 15 m2 de terraza • Sur / Este / Norte Plan B: 2 piezas • 52 m2 + 6 m2 de terraza • Norte / Este Plan C:3 piezas • 75 m2 + 11 m2 de terraza • Oeste / Norte / Este Plan D: 4 piezas • 97 m2 + 11 m2 de terraza Norte / Oeste / Sur Plan E: 2 piezas • 52 m2 + 6 m2 de terraza • Sur / Oeste Plan F 4 piezas • 88 m2 + 12 m2 de terraza • Oeste / Sur / Oriente Contacto comercial Mordecai Khayat The Agences® – especialista en nuevos proyectos en Israel

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Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
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