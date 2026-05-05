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Barrio residencial Dans un bel immeuble

Jerusalén, Israel
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ID: 36515
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaNeviim, 31

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El centro de HaNevi'im. Un edificio boutique ideal para la inversión (con 10.000 shekels) o para vivir allí. 3 habitaciones, 70 m2, 3a planta con ascensor, balcón de 10 m2. Aparcamiento.

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