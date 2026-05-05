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Barrio residencial Bonne affaire

Ascalón, Israel
de
$845,000
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ID: 36425
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

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ático 5 piezas 127 m+ 60 m2 terraza 2 plazas de aparcamiento pequeño edificio Pie completo calle tranquila

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Ascalón, Israel
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