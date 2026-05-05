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Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Givat Shmuel, Israel
de
$870,012
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2
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ID: 36351
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Givat Shmuel
  • Dirección
    Lipa Krepel

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Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. 50m2+15m2 terraza Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habitaciones Formato ideal para una inversión de alquiler rotativa rápida. Ventajas diferenciadoras: ✔ Sala de deportes ✔ Pilates Studio ✔ Sala de juegos ✔ Tejado con Jacuzzi ✔ Ambiente urbano dinámico ¿Por qué invertir aquí? • Una fuerte tensión de alquiler en la zona • Tipología 2-3 piezas = producto más buscado • Ubicación estratégica en la cuenca económica israelí • Residencia moderna con servicios = valoración a largo plazo Un activo inmobiliario equilibrado entre el rendimiento de alquiler y el potencial de plusvalía. Tasa de rejilla y simulaciones bajo petición

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Givat Shmuel, Israel
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